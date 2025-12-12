СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / GOLD001
Zhong Hui Chen

GOLD001

Zhong Hui Chen
0 отзывов
Надежность
2 недели
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2025 7%
DPrimeVU-Live
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
51
Прибыльных трейдов:
36 (70.58%)
Убыточных трейдов:
15 (29.41%)
Лучший трейд:
340.00 USD
Худший трейд:
-317.85 USD
Общая прибыль:
1 869.22 USD (31 972 pips)
Общий убыток:
-1 166.75 USD (21 377 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (1 062.72 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 062.72 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.15
Торговая активность:
47.79%
Макс. загрузка депозита:
1.65%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
34
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
0.83
Длинных трейдов:
1 (1.96%)
Коротких трейдов:
50 (98.04%)
Профит фактор:
1.60
Мат. ожидание:
13.77 USD
Средняя прибыль:
51.92 USD
Средний убыток:
-77.78 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-691.20 USD)
Макс. убыток в серии:
-691.20 USD (5)
Прирост в месяц:
7.02%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
89.80 USD
Максимальная:
849.21 USD (7.47%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.47% (849.21 USD)
По эквити:
4.86% (538.55 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.s 39
EURUSD.s 10
AUDUSD.s 1
USDJPY.s 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.s 457
EURUSD.s 240
AUDUSD.s -12
USDJPY.s 18
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.s 10K
EURUSD.s 689
AUDUSD.s -123
USDJPY.s 57
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +340.00 USD
Худший трейд: -318 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +1 062.72 USD
Макс. убыток в серии: -691.20 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "DPrimeVU-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

test
Нет отзывов
2025.12.19 08:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.15 17:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.12 16:32
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.12.12 16:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.12 16:32
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
GOLD001
50 USD в месяц
7%
0
0
USD
11K
USD
2
0%
51
70%
48%
1.60
13.77
USD
7%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.