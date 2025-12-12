- Прирост
Всего трейдов:
51
Прибыльных трейдов:
36 (70.58%)
Убыточных трейдов:
15 (29.41%)
Лучший трейд:
340.00 USD
Худший трейд:
-317.85 USD
Общая прибыль:
1 869.22 USD (31 972 pips)
Общий убыток:
-1 166.75 USD (21 377 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (1 062.72 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 062.72 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.15
Торговая активность:
47.79%
Макс. загрузка депозита:
1.65%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
34
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
0.83
Длинных трейдов:
1 (1.96%)
Коротких трейдов:
50 (98.04%)
Профит фактор:
1.60
Мат. ожидание:
13.77 USD
Средняя прибыль:
51.92 USD
Средний убыток:
-77.78 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-691.20 USD)
Макс. убыток в серии:
-691.20 USD (5)
Прирост в месяц:
7.02%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
89.80 USD
Максимальная:
849.21 USD (7.47%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.47% (849.21 USD)
По эквити:
4.86% (538.55 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|39
|EURUSD.s
|10
|AUDUSD.s
|1
|USDJPY.s
|1
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.s
|457
|EURUSD.s
|240
|AUDUSD.s
|-12
|USDJPY.s
|18
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.s
|10K
|EURUSD.s
|689
|AUDUSD.s
|-123
|USDJPY.s
|57
Лучший трейд: +340.00 USD
Худший трейд: -318 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +1 062.72 USD
Макс. убыток в серии: -691.20 USD
50 USD в месяц
7%
0
0
USD
USD
11K
USD
USD
2
0%
51
70%
48%
1.60
13.77
USD
USD
7%
1:500