トレード:
53
利益トレード:
38 (71.69%)
損失トレード:
15 (28.30%)
ベストトレード:
340.00 USD
最悪のトレード:
-317.85 USD
総利益:
2 237.72 USD (34 032 pips)
総損失:
-1 166.75 USD (21 377 pips)
最大連続の勝ち:
11 (1 062.72 USD)
最大連続利益:
1 062.72 USD (11)
シャープレシオ:
0.20
取引アクティビティ:
57.36%
最大入金額:
4.77%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
20
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
1.26
長いトレード:
1 (1.89%)
短いトレード:
52 (98.11%)
プロフィットファクター:
1.92
期待されたペイオフ:
20.21 USD
平均利益:
58.89 USD
平均損失:
-77.78 USD
最大連続の負け:
5 (-691.20 USD)
最大連続損失:
-691.20 USD (5)
月間成長:
10.71%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
89.80 USD
最大の:
849.21 USD (7.47%)
比較ドローダウン:
残高による:
7.47% (849.21 USD)
エクイティによる:
4.86% (538.55 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|41
|EURUSD.s
|10
|AUDUSD.s
|1
|USDJPY.s
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.s
|825
|EURUSD.s
|240
|AUDUSD.s
|-12
|USDJPY.s
|18
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.s
|12K
|EURUSD.s
|689
|AUDUSD.s
|-123
|USDJPY.s
|57
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
ベストトレード: +340.00 USD
最悪のトレード: -318 USD
最大連続の勝ち: 11
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +1 062.72 USD
最大連続損失: -691.20 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"DPrimeVU-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
