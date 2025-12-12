- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
54
盈利交易:
33 (61.11%)
亏损交易:
21 (38.89%)
最好交易:
30.95 USD
最差交易:
-26.96 USD
毛利:
486.49 USD (48 722 pips)
毛利亏损:
-441.46 USD (43 645 pips)
最大连续赢利:
6 (129.79 USD)
最大连续盈利:
129.79 USD (6)
夏普比率:
0.11
交易活动:
53.68%
最大入金加载:
2.83%
最近交易:
13 几小时前
每周交易:
25
平均持有时间:
4 小时
采收率:
0.39
长期交易:
24 (44.44%)
短期交易:
30 (55.56%)
利润因子:
1.10
预期回报:
0.83 USD
平均利润:
14.74 USD
平均损失:
-21.02 USD
最大连续失误:
4 (-81.86 USD)
最大连续亏损:
-81.86 USD (4)
每月增长:
37.56%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
43.47 USD
最大值:
114.33 USD (59.94%)
相对跌幅:
结余:
59.93% (114.32 USD)
净值:
16.94% (16.26 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSDv
|54
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSDv
|45
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSDv
|5.1K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +30.95 USD
最差交易: -27 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +129.79 USD
最大连续亏损: -81.86 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Monex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
