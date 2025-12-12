- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
54
Negociações com lucro:
33 (61.11%)
Negociações com perda:
21 (38.89%)
Melhor negociação:
30.95 USD
Pior negociação:
-26.96 USD
Lucro bruto:
486.49 USD (48 722 pips)
Perda bruta:
-441.46 USD (43 645 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (129.79 USD)
Máximo lucro consecutivo:
129.79 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.11
Atividade de negociação:
53.68%
Depósito máximo carregado:
2.83%
Último negócio:
13 horas atrás
Negociações por semana:
25
Tempo médio de espera:
4 horas
Fator de recuperação:
0.39
Negociações longas:
24 (44.44%)
Negociações curtas:
30 (55.56%)
Fator de lucro:
1.10
Valor esperado:
0.83 USD
Lucro médio:
14.74 USD
Perda média:
-21.02 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-81.86 USD)
Máxima perda consecutiva:
-81.86 USD (4)
Crescimento mensal:
37.56%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
43.47 USD
Máximo:
114.33 USD (59.94%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
59.93% (114.32 USD)
Pelo Capital Líquido:
16.94% (16.26 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSDv
|54
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSDv
|45
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSDv
|5.1K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +30.95 USD
Pior negociação: -27 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +129.79 USD
Máxima perda consecutiva: -81.86 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Monex-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
38%
0
0
USD
USD
165
USD
USD
3
100%
54
61%
54%
1.10
0.83
USD
USD
60%
1:500