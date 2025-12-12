- Прирост
Всего трейдов:
54
Прибыльных трейдов:
33 (61.11%)
Убыточных трейдов:
21 (38.89%)
Лучший трейд:
30.95 USD
Худший трейд:
-26.96 USD
Общая прибыль:
486.49 USD (48 722 pips)
Общий убыток:
-441.46 USD (43 645 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (129.79 USD)
Макс. прибыль в серии:
129.79 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
53.68%
Макс. загрузка депозита:
2.83%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
25
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
0.39
Длинных трейдов:
24 (44.44%)
Коротких трейдов:
30 (55.56%)
Профит фактор:
1.10
Мат. ожидание:
0.83 USD
Средняя прибыль:
14.74 USD
Средний убыток:
-21.02 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-81.86 USD)
Макс. убыток в серии:
-81.86 USD (4)
Прирост в месяц:
37.56%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
43.47 USD
Максимальная:
114.33 USD (59.94%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
59.93% (114.32 USD)
По эквити:
16.94% (16.26 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDv
|54
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDv
|45
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDv
|5.1K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Monex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
