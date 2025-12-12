- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
54
利益トレード:
33 (61.11%)
損失トレード:
21 (38.89%)
ベストトレード:
30.95 USD
最悪のトレード:
-26.96 USD
総利益:
486.49 USD (48 722 pips)
総損失:
-441.46 USD (43 645 pips)
最大連続の勝ち:
6 (129.79 USD)
最大連続利益:
129.79 USD (6)
シャープレシオ:
0.11
取引アクティビティ:
53.68%
最大入金額:
2.83%
最近のトレード:
13 時間前
1週間当たりの取引:
25
平均保有時間:
4 時間
リカバリーファクター:
0.39
長いトレード:
24 (44.44%)
短いトレード:
30 (55.56%)
プロフィットファクター:
1.10
期待されたペイオフ:
0.83 USD
平均利益:
14.74 USD
平均損失:
-21.02 USD
最大連続の負け:
4 (-81.86 USD)
最大連続損失:
-81.86 USD (4)
月間成長:
37.56%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
43.47 USD
最大の:
114.33 USD (59.94%)
比較ドローダウン:
残高による:
59.93% (114.32 USD)
エクイティによる:
16.94% (16.26 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSDv
|54
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSDv
|45
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSDv
|5.1K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +30.95 USD
最悪のトレード: -27 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +129.79 USD
最大連続損失: -81.86 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Monex-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
38%
0
0
USD
USD
165
USD
USD
3
100%
54
61%
54%
1.10
0.83
USD
USD
60%
1:500