시그널 / MetaTrader 5 / RainScalper Emas FX Monex MSM
Wisman Wati Gulo

RainScalper Emas FX Monex MSM

Wisman Wati Gulo
0 리뷰
6
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 -56%
Monex-Live
1:500
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
93
이익 거래:
56 (60.21%)
손실 거래:
37 (39.78%)
최고의 거래:
30.95 USD
최악의 거래:
-26.96 USD
총 수익:
703.49 USD (70 549 pips)
총 손실:
-770.27 USD (76 231 pips)
연속 최대 이익:
6 (129.79 USD)
연속 최대 이익:
129.79 USD (6)
샤프 비율:
-0.00
거래 활동:
49.44%
최대 입금량:
3.72%
최근 거래:
2 분 전
주별 거래 수:
20
평균 유지 시간:
4 시간
회복 요인:
-0.38
롱(주식매수):
50 (53.76%)
숏(주식차입매도):
43 (46.24%)
수익 요인:
0.91
기대수익:
-0.72 USD
평균 이익:
12.56 USD
평균 손실:
-20.82 USD
연속 최대 손실:
6 (-121.74 USD)
연속 최대 손실:
-121.74 USD (6)
월별 성장률:
-61.37%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
66.78 USD
최대한의:
173.59 USD (76.57%)
상대적 삭감:
잔고별:
76.57% (173.59 USD)
자본금별:
26.64% (19.53 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSDv 93
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSDv -67
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSDv -5.7K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +30.95 USD
최악의 거래: -27 USD
연속 최대 이익: 6
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +129.79 USD
연속 최대 손실: -121.74 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Monex-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

리뷰 없음
2026.01.15 15:45
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.12 07:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.11 14:09
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.09 17:39
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.09 17:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.09 16:39
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.09 16:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.08 03:05
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.08 03:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.05 03:59
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.05 03:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.02 10:56
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.31 18:14
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.31 18:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.30 15:50
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.30 15:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.30 14:47
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.30 14:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 15:26
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.29 15:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 5 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.