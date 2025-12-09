- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
19
盈利交易:
13 (68.42%)
亏损交易:
6 (31.58%)
最好交易:
40.20 USD
最差交易:
-40.00 USD
毛利:
308.61 USD (311 124 pips)
毛利亏损:
-147.14 USD (145 951 pips)
最大连续赢利:
6 (148.66 USD)
最大连续盈利:
148.66 USD (6)
夏普比率:
0.39
交易活动:
40.21%
最大入金加载:
92.08%
最近交易:
6 几小时前
每周交易:
4
平均持有时间:
10 小时
采收率:
3.21
长期交易:
19 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
2.10
预期回报:
8.50 USD
平均利润:
23.74 USD
平均损失:
-24.52 USD
最大连续失误:
1 (-40.00 USD)
最大连续亏损:
-40.00 USD (1)
每月增长:
36.11%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.09 USD
最大值:
50.28 USD (8.41%)
相对跌幅:
结余:
8.40% (50.21 USD)
净值:
6.06% (36.26 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|17
|USTEC
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|152
|USTEC
|10
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|153K
|USTEC
|12K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +40.20 USD
最差交易: -40 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +148.66 USD
最大连续亏损: -40.00 USD
Hello my name stefa juan from hallmark family Indonesia
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
36%
0
0
USD
USD
603
USD
USD
3
0%
19
68%
40%
2.09
8.50
USD
USD
8%
1:20