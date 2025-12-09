- 자본
- 축소
트레이드:
36
이익 거래:
21 (58.33%)
손실 거래:
15 (41.67%)
최고의 거래:
42.51 USD
최악의 거래:
-40.00 USD
총 수익:
562.37 USD (564 873 pips)
총 손실:
-390.29 USD (387 770 pips)
연속 최대 이익:
6 (148.66 USD)
연속 최대 이익:
148.66 USD (6)
샤프 비율:
0.21
거래 활동:
42.36%
최대 입금량:
92.08%
최근 거래:
11 시간 전
주별 거래 수:
11
평균 유지 시간:
11 시간
회복 요인:
1.40
롱(주식매수):
36 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
1.44
기대수익:
4.78 USD
평균 이익:
26.78 USD
평균 손실:
-26.02 USD
연속 최대 손실:
4 (-115.25 USD)
연속 최대 손실:
-115.25 USD (4)
월별 성장률:
42.47%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.09 USD
최대한의:
122.49 USD (20.04%)
상대적 삭감:
잔고별:
20.02% (122.35 USD)
자본금별:
7.53% (45.40 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|34
|USTEC
|2
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|162
|USTEC
|10
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|165K
|USTEC
|12K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +42.51 USD
최악의 거래: -40 USD
연속 최대 이익: 6
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +148.66 USD
연속 최대 손실: -115.25 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-MT5Real7"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
Hello my name stefa juan from hallmark family Indonesia
리뷰 없음
