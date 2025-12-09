SinaisSeções
Shafa Angger Linorika

Stefa Juan

Shafa Angger Linorika
0 comentários
Confiabilidade
3 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 36%
Exness-MT5Real7
1:20
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
19
Negociações com lucro:
13 (68.42%)
Negociações com perda:
6 (31.58%)
Melhor negociação:
40.20 USD
Pior negociação:
-40.00 USD
Lucro bruto:
308.61 USD (311 124 pips)
Perda bruta:
-147.28 USD (145 951 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (148.66 USD)
Máximo lucro consecutivo:
148.66 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.39
Atividade de negociação:
38.02%
Depósito máximo carregado:
92.08%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
10 horas
Fator de recuperação:
3.21
Negociações longas:
19 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
2.10
Valor esperado:
8.49 USD
Lucro médio:
23.74 USD
Perda média:
-24.55 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-40.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
-40.00 USD (1)
Crescimento mensal:
36.11%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.09 USD
Máximo:
50.28 USD (8.41%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
8.40% (50.21 USD)
Pelo Capital Líquido:
6.06% (36.26 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 17
USTEC 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 152
USTEC 10
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 153K
USTEC 12K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +40.20 USD
Pior negociação: -40 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +148.66 USD
Máxima perda consecutiva: -40.00 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real7" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
4.38 × 86
FxPro-MT5
14.00 × 3
Exness-MT5Real3
15.57 × 205
ICMarketsEU-MT5-2
22.70 × 90
ICMarketsSC-MT5
27.89 × 112
Hello my name stefa juan from hallmark family Indonesia
Sem comentários
2025.12.12 17:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.12 16:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.09 17:10
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.09 11:07
Share of trading days is too low
2025.12.09 11:07
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.09 11:07
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.09 07:50
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.09 07:50
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.09 07:50
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.09 07:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.09 07:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
