Всего трейдов:
18
Прибыльных трейдов:
12 (66.66%)
Убыточных трейдов:
6 (33.33%)
Лучший трейд:
40.20 USD
Худший трейд:
-40.00 USD
Общая прибыль:
278.82 USD (281 333 pips)
Общий убыток:
-147.14 USD (145 951 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (148.66 USD)
Макс. прибыль в серии:
148.66 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.35
Торговая активность:
33.25%
Макс. загрузка депозита:
92.08%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
9 часов
Фактор восстановления:
2.62
Длинных трейдов:
18 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
1.89
Мат. ожидание:
7.32 USD
Средняя прибыль:
23.24 USD
Средний убыток:
-24.52 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-40.00 USD)
Макс. убыток в серии:
-40.00 USD (1)
Прирост в месяц:
29.40%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.09 USD
Максимальная:
50.28 USD (8.41%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.40% (50.21 USD)
По эквити:
6.06% (36.26 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|16
|USTEC
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|122
|USTEC
|10
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|123K
|USTEC
|12K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
Лучший трейд: +40.20 USD
Худший трейд: -40 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +148.66 USD
Макс. убыток в серии: -40.00 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real7" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|4.38 × 86
|
FxPro-MT5
|14.00 × 3
|
Exness-MT5Real3
|15.57 × 205
|
ICMarketsEU-MT5-2
|22.70 × 90
|
ICMarketsSC-MT5
|27.89 × 112
Нет отзывов
