- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
19
利益トレード:
13 (68.42%)
損失トレード:
6 (31.58%)
ベストトレード:
40.20 USD
最悪のトレード:
-40.00 USD
総利益:
308.61 USD (311 124 pips)
総損失:
-147.28 USD (145 951 pips)
最大連続の勝ち:
6 (148.66 USD)
最大連続利益:
148.66 USD (6)
シャープレシオ:
0.39
取引アクティビティ:
38.02%
最大入金額:
92.08%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
10 時間
リカバリーファクター:
3.21
長いトレード:
19 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
2.10
期待されたペイオフ:
8.49 USD
平均利益:
23.74 USD
平均損失:
-24.55 USD
最大連続の負け:
1 (-40.00 USD)
最大連続損失:
-40.00 USD (1)
月間成長:
36.11%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.09 USD
最大の:
50.28 USD (8.41%)
比較ドローダウン:
残高による:
8.40% (50.21 USD)
エクイティによる:
6.06% (36.26 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|17
|USTEC
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|152
|USTEC
|10
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|153K
|USTEC
|12K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +40.20 USD
最悪のトレード: -40 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +148.66 USD
最大連続損失: -40.00 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real7"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|4.38 × 86
|
FxPro-MT5
|14.00 × 3
|
Exness-MT5Real3
|15.57 × 205
|
ICMarketsEU-MT5-2
|22.70 × 90
|
ICMarketsSC-MT5
|27.89 × 112
Hello my name stefa juan from hallmark family Indonesia
