Phawin Tirasa

SignalteteXM2

Phawin Tirasa
0条评论
2
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 -25%
XMGlobal-MT5 4
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
10
盈利交易:
7 (70.00%)
亏损交易:
3 (30.00%)
最好交易:
1.71 USD
最差交易:
-6.35 USD
毛利:
8.26 USD (1 130 pips)
毛利亏损:
-11.96 USD (1 406 pips)
最大连续赢利:
4 (4.16 USD)
最大连续盈利:
4.16 USD (4)
夏普比率:
-0.09
交易活动:
52.90%
最大入金加载:
30.69%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
6
平均持有时间:
11 小时
采收率:
-0.39
长期交易:
1 (10.00%)
短期交易:
9 (90.00%)
利润因子:
0.69
预期回报:
-0.37 USD
平均利润:
1.18 USD
平均损失:
-3.99 USD
最大连续失误:
1 (-6.35 USD)
最大连续亏损:
-6.35 USD (1)
每月增长:
-25.29%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
3.70 USD
最大值:
9.55 USD (46.63%)
相对跌幅:
结余:
46.63% (9.55 USD)
净值:
35.59% (6.15 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURCAD 4
GBPCAD 3
NZDUSD 1
AUDCAD 1
EURUSD 1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURCAD 4
GBPCAD -3
NZDUSD 1
AUDCAD 2
EURUSD -6
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURCAD 499
GBPCAD -442
NZDUSD 60
AUDCAD 243
EURUSD -636
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +1.71 USD
最差交易: -6 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +4.16 USD
最大连续亏损: -6.35 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-MT5 4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

XMGlobal-MT5 13
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 14
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 7
XMGlobal-MT5 8
0.00 × 3
XMGlobal-MT5 6
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 5
0.00 × 3
XMMena-MT5
0.00 × 2
XMGlobal-MT5 12
0.00 × 4
OctaFX-Real
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 8
Exness-MT5Real
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
TitanFX-MT5-01
0.06 × 66
Exness-MT5Real2
0.09 × 69
Alpari-MT5
0.11 × 117
KuberaCapitalMarkets-Server
0.16 × 56
ForexTimeFXTM-Live01
0.30 × 20
Ava-Real 1-MT5
0.43 × 14
Tickmill-Live
0.47 × 30
XMGlobal-MT5
0.47 × 19
XMGlobal-MT5 11
0.48 × 23
ICMarketsSC-MT5-2
0.82 × 106
ICMarketsSC-MT5
1.29 × 45
XMGlobal-MT5 2
1.56 × 783
FBS-Real
3.19 × 16
5 更多...
View the information, leave some time, and then withdraw your money.
没有评论
2025.12.23 03:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 02:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 02:50
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 15 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 00:50
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 16:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.09 15:10
Share of trading days is too low
2025.12.09 15:10
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.06 06:28
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.06 06:28
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.06 06:28
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.06 06:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.06 06:28
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
SignalteteXM2
每月30 USD
-25%
0
0
USD
11
USD
2
0%
10
70%
53%
0.69
-0.37
USD
47%
1:500
