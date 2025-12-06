- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
10
盈利交易:
7 (70.00%)
亏损交易:
3 (30.00%)
最好交易:
1.71 USD
最差交易:
-6.35 USD
毛利:
8.26 USD (1 130 pips)
毛利亏损:
-11.96 USD (1 406 pips)
最大连续赢利:
4 (4.16 USD)
最大连续盈利:
4.16 USD (4)
夏普比率:
-0.09
交易活动:
52.90%
最大入金加载:
30.69%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
6
平均持有时间:
11 小时
采收率:
-0.39
长期交易:
1 (10.00%)
短期交易:
9 (90.00%)
利润因子:
0.69
预期回报:
-0.37 USD
平均利润:
1.18 USD
平均损失:
-3.99 USD
最大连续失误:
1 (-6.35 USD)
最大连续亏损:
-6.35 USD (1)
每月增长:
-25.29%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
3.70 USD
最大值:
9.55 USD (46.63%)
相对跌幅:
结余:
46.63% (9.55 USD)
净值:
35.59% (6.15 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURCAD
|4
|GBPCAD
|3
|NZDUSD
|1
|AUDCAD
|1
|EURUSD
|1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURCAD
|4
|GBPCAD
|-3
|NZDUSD
|1
|AUDCAD
|2
|EURUSD
|-6
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURCAD
|499
|GBPCAD
|-442
|NZDUSD
|60
|AUDCAD
|243
|EURUSD
|-636
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1.71 USD
最差交易: -6 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +4.16 USD
最大连续亏损: -6.35 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-MT5 4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
XMGlobal-MT5 13
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 14
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 7
|
XMGlobal-MT5 8
|0.00 × 3
|
XMGlobal-MT5 6
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 5
|0.00 × 3
|
XMMena-MT5
|0.00 × 2
|
XMGlobal-MT5 12
|0.00 × 4
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 8
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
TitanFX-MT5-01
|0.06 × 66
|
Exness-MT5Real2
|0.09 × 69
|
Alpari-MT5
|0.11 × 117
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.16 × 56
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.30 × 20
|
Ava-Real 1-MT5
|0.43 × 14
|
Tickmill-Live
|0.47 × 30
|
XMGlobal-MT5
|0.47 × 19
|
XMGlobal-MT5 11
|0.48 × 23
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.82 × 106
|
ICMarketsSC-MT5
|1.29 × 45
|
XMGlobal-MT5 2
|1.56 × 783
|
FBS-Real
|3.19 × 16
