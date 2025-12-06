SinaisSeções
Phawin Tirasa

SignalteteXM2

Phawin Tirasa
0 comentários
3 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 -24%
XMGlobal-MT5 4
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
11
Negociações com lucro:
8 (72.72%)
Negociações com perda:
3 (27.27%)
Melhor negociação:
1.71 USD
Pior negociação:
-6.35 USD
Lucro bruto:
8.52 USD (1 145 pips)
Perda bruta:
-11.96 USD (1 406 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
4 (4.16 USD)
Máximo lucro consecutivo:
4.16 USD (4)
Índice de Sharpe:
-0.07
Atividade de negociação:
54.10%
Depósito máximo carregado:
30.69%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
17 horas
Fator de recuperação:
-0.36
Negociações longas:
1 (9.09%)
Negociações curtas:
10 (90.91%)
Fator de lucro:
0.71
Valor esperado:
-0.31 USD
Lucro médio:
1.07 USD
Perda média:
-3.99 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-6.35 USD)
Máxima perda consecutiva:
-6.35 USD (1)
Crescimento mensal:
-23.51%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
3.70 USD
Máximo:
9.55 USD (46.63%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
46.63% (9.55 USD)
Pelo Capital Líquido:
35.59% (6.15 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURCAD 4
GBPCAD 3
EURUSD 2
NZDUSD 1
AUDCAD 1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURCAD 4
GBPCAD -3
EURUSD -6
NZDUSD 1
AUDCAD 2
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURCAD 499
GBPCAD -442
EURUSD -621
NZDUSD 60
AUDCAD 243
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +1.71 USD
Pior negociação: -6 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +4.16 USD
Máxima perda consecutiva: -6.35 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-MT5 4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

XMGlobal-MT5 13
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 14
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 7
XMGlobal-MT5 8
0.00 × 3
XMGlobal-MT5 6
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 5
0.00 × 3
XMMena-MT5
0.00 × 2
XMGlobal-MT5 12
0.00 × 4
OctaFX-Real
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 8
Exness-MT5Real
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
TitanFX-MT5-01
0.06 × 66
Exness-MT5Real2
0.09 × 69
Alpari-MT5
0.11 × 117
KuberaCapitalMarkets-Server
0.16 × 56
ForexTimeFXTM-Live01
0.30 × 20
Ava-Real 1-MT5
0.43 × 14
Tickmill-Live
0.47 × 30
XMGlobal-MT5
0.47 × 19
XMGlobal-MT5 11
0.48 × 23
ICMarketsSC-MT5-2
0.82 × 106
ICMarketsSC-MT5
1.29 × 45
XMGlobal-MT5 2
1.55 × 786
FBS-Real
3.19 × 16
5 mais ...
View the information, leave some time, and then withdraw your money.
Sem comentários
2025.12.23 03:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 02:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 02:50
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 15 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 00:50
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 16:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.09 15:10
Share of trading days is too low
2025.12.09 15:10
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.06 06:28
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.06 06:28
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.06 06:28
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.06 06:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.06 06:28
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
