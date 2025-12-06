- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
11
利益トレード:
8 (72.72%)
損失トレード:
3 (27.27%)
ベストトレード:
1.71 USD
最悪のトレード:
-6.35 USD
総利益:
8.52 USD (1 145 pips)
総損失:
-11.96 USD (1 406 pips)
最大連続の勝ち:
4 (4.16 USD)
最大連続利益:
4.16 USD (4)
シャープレシオ:
-0.07
取引アクティビティ:
54.10%
最大入金額:
30.69%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
17 時間
リカバリーファクター:
-0.36
長いトレード:
1 (9.09%)
短いトレード:
10 (90.91%)
プロフィットファクター:
0.71
期待されたペイオフ:
-0.31 USD
平均利益:
1.07 USD
平均損失:
-3.99 USD
最大連続の負け:
1 (-6.35 USD)
最大連続損失:
-6.35 USD (1)
月間成長:
-23.51%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
3.70 USD
最大の:
9.55 USD (46.63%)
比較ドローダウン:
残高による:
46.63% (9.55 USD)
エクイティによる:
35.59% (6.15 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURCAD
|4
|GBPCAD
|3
|EURUSD
|2
|NZDUSD
|1
|AUDCAD
|1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURCAD
|4
|GBPCAD
|-3
|EURUSD
|-6
|NZDUSD
|1
|AUDCAD
|2
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURCAD
|499
|GBPCAD
|-442
|EURUSD
|-621
|NZDUSD
|60
|AUDCAD
|243
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +1.71 USD
最悪のトレード: -6 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +4.16 USD
最大連続損失: -6.35 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-MT5 4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
XMGlobal-MT5 13
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 14
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 7
|
XMGlobal-MT5 8
|0.00 × 3
|
XMGlobal-MT5 6
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 5
|0.00 × 3
|
XMMena-MT5
|0.00 × 2
|
XMGlobal-MT5 12
|0.00 × 4
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 8
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
TitanFX-MT5-01
|0.06 × 66
|
Exness-MT5Real2
|0.09 × 69
|
Alpari-MT5
|0.11 × 117
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.16 × 56
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.30 × 20
|
Ava-Real 1-MT5
|0.43 × 14
|
Tickmill-Live
|0.47 × 30
|
XMGlobal-MT5
|0.47 × 19
|
XMGlobal-MT5 11
|0.48 × 23
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.82 × 106
|
ICMarketsSC-MT5
|1.29 × 45
|
XMGlobal-MT5 2
|1.55 × 786
|
FBS-Real
|3.19 × 16
5 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
View the information, leave some time, and then withdraw your money.
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
-24%
0
0
USD
USD
11
USD
USD
3
0%
11
72%
54%
0.71
-0.31
USD
USD
47%
1:500