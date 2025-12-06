シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / SignalteteXM2
Phawin Tirasa

SignalteteXM2

Phawin Tirasa
レビュー0件
3週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -24%
XMGlobal-MT5 4
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
11
利益トレード:
8 (72.72%)
損失トレード:
3 (27.27%)
ベストトレード:
1.71 USD
最悪のトレード:
-6.35 USD
総利益:
8.52 USD (1 145 pips)
総損失:
-11.96 USD (1 406 pips)
最大連続の勝ち:
4 (4.16 USD)
最大連続利益:
4.16 USD (4)
シャープレシオ:
-0.07
取引アクティビティ:
54.10%
最大入金額:
30.69%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
17 時間
リカバリーファクター:
-0.36
長いトレード:
1 (9.09%)
短いトレード:
10 (90.91%)
プロフィットファクター:
0.71
期待されたペイオフ:
-0.31 USD
平均利益:
1.07 USD
平均損失:
-3.99 USD
最大連続の負け:
1 (-6.35 USD)
最大連続損失:
-6.35 USD (1)
月間成長:
-23.51%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
3.70 USD
最大の:
9.55 USD (46.63%)
比較ドローダウン:
残高による:
46.63% (9.55 USD)
エクイティによる:
35.59% (6.15 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURCAD 4
GBPCAD 3
EURUSD 2
NZDUSD 1
AUDCAD 1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURCAD 4
GBPCAD -3
EURUSD -6
NZDUSD 1
AUDCAD 2
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURCAD 499
GBPCAD -442
EURUSD -621
NZDUSD 60
AUDCAD 243
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +1.71 USD
最悪のトレード: -6 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +4.16 USD
最大連続損失: -6.35 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-MT5 4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

XMGlobal-MT5 13
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 14
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 7
XMGlobal-MT5 8
0.00 × 3
XMGlobal-MT5 6
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 5
0.00 × 3
XMMena-MT5
0.00 × 2
XMGlobal-MT5 12
0.00 × 4
OctaFX-Real
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 8
Exness-MT5Real
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
TitanFX-MT5-01
0.06 × 66
Exness-MT5Real2
0.09 × 69
Alpari-MT5
0.11 × 117
KuberaCapitalMarkets-Server
0.16 × 56
ForexTimeFXTM-Live01
0.30 × 20
Ava-Real 1-MT5
0.43 × 14
Tickmill-Live
0.47 × 30
XMGlobal-MT5
0.47 × 19
XMGlobal-MT5 11
0.48 × 23
ICMarketsSC-MT5-2
0.82 × 106
ICMarketsSC-MT5
1.29 × 45
XMGlobal-MT5 2
1.55 × 786
FBS-Real
3.19 × 16
5 より多く...
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
View the information, leave some time, and then withdraw your money.
レビューなし
2025.12.23 03:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 02:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 02:50
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 15 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 00:50
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 16:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.09 15:10
Share of trading days is too low
2025.12.09 15:10
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.06 06:28
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.06 06:28
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.06 06:28
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.06 06:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.06 06:28
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
SignalteteXM2
30 USD/月
-24%
0
0
USD
11
USD
3
0%
11
72%
54%
0.71
-0.31
USD
47%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください