СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / SignalteteXM2
Phawin Tirasa

SignalteteXM2

Phawin Tirasa
0 отзывов
2 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -25%
XMGlobal-MT5 4
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
10
Прибыльных трейдов:
7 (70.00%)
Убыточных трейдов:
3 (30.00%)
Лучший трейд:
1.71 USD
Худший трейд:
-6.35 USD
Общая прибыль:
8.26 USD (1 130 pips)
Общий убыток:
-11.96 USD (1 406 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (4.16 USD)
Макс. прибыль в серии:
4.16 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
-0.09
Торговая активность:
49.25%
Макс. загрузка депозита:
30.69%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
11 часов
Фактор восстановления:
-0.39
Длинных трейдов:
1 (10.00%)
Коротких трейдов:
9 (90.00%)
Профит фактор:
0.69
Мат. ожидание:
-0.37 USD
Средняя прибыль:
1.18 USD
Средний убыток:
-3.99 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-6.35 USD)
Макс. убыток в серии:
-6.35 USD (1)
Прирост в месяц:
-25.29%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3.70 USD
Максимальная:
9.55 USD (46.63%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
46.63% (9.55 USD)
По эквити:
35.59% (6.15 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURCAD 4
GBPCAD 3
NZDUSD 1
AUDCAD 1
EURUSD 1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURCAD 4
GBPCAD -3
NZDUSD 1
AUDCAD 2
EURUSD -6
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURCAD 499
GBPCAD -442
NZDUSD 60
AUDCAD 243
EURUSD -636
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1.71 USD
Худший трейд: -6 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +4.16 USD
Макс. убыток в серии: -6.35 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-MT5 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

XMGlobal-MT5 13
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 14
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 7
XMGlobal-MT5 8
0.00 × 3
XMGlobal-MT5 6
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 5
0.00 × 3
XMMena-MT5
0.00 × 2
XMGlobal-MT5 12
0.00 × 4
OctaFX-Real
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 8
Exness-MT5Real
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
TitanFX-MT5-01
0.06 × 66
Exness-MT5Real2
0.09 × 69
Alpari-MT5
0.11 × 117
KuberaCapitalMarkets-Server
0.16 × 56
ForexTimeFXTM-Live01
0.30 × 20
Ava-Real 1-MT5
0.43 × 14
Tickmill-Live
0.47 × 30
XMGlobal-MT5
0.47 × 19
XMGlobal-MT5 11
0.48 × 23
ICMarketsSC-MT5-2
0.82 × 106
ICMarketsSC-MT5
1.29 × 45
XMGlobal-MT5 2
1.56 × 783
FBS-Real
3.19 × 16
еще 5...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
View the information, leave some time, and then withdraw your money.
Нет отзывов
2025.12.23 03:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 02:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 02:50
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 15 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 00:50
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 16:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.09 15:10
Share of trading days is too low
2025.12.09 15:10
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.06 06:28
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.06 06:28
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.06 06:28
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.06 06:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.06 06:28
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
SignalteteXM2
30 USD в месяц
-25%
0
0
USD
11
USD
2
0%
10
70%
49%
0.69
-0.37
USD
47%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.