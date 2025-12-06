- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
10
Прибыльных трейдов:
7 (70.00%)
Убыточных трейдов:
3 (30.00%)
Лучший трейд:
1.71 USD
Худший трейд:
-6.35 USD
Общая прибыль:
8.26 USD (1 130 pips)
Общий убыток:
-11.96 USD (1 406 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (4.16 USD)
Макс. прибыль в серии:
4.16 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
-0.09
Торговая активность:
49.25%
Макс. загрузка депозита:
30.69%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
11 часов
Фактор восстановления:
-0.39
Длинных трейдов:
1 (10.00%)
Коротких трейдов:
9 (90.00%)
Профит фактор:
0.69
Мат. ожидание:
-0.37 USD
Средняя прибыль:
1.18 USD
Средний убыток:
-3.99 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-6.35 USD)
Макс. убыток в серии:
-6.35 USD (1)
Прирост в месяц:
-25.29%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3.70 USD
Максимальная:
9.55 USD (46.63%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
46.63% (9.55 USD)
По эквити:
35.59% (6.15 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURCAD
|4
|GBPCAD
|3
|NZDUSD
|1
|AUDCAD
|1
|EURUSD
|1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURCAD
|4
|GBPCAD
|-3
|NZDUSD
|1
|AUDCAD
|2
|EURUSD
|-6
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURCAD
|499
|GBPCAD
|-442
|NZDUSD
|60
|AUDCAD
|243
|EURUSD
|-636
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1.71 USD
Худший трейд: -6 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +4.16 USD
Макс. убыток в серии: -6.35 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-MT5 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
XMGlobal-MT5 13
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 14
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 7
|
XMGlobal-MT5 8
|0.00 × 3
|
XMGlobal-MT5 6
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 5
|0.00 × 3
|
XMMena-MT5
|0.00 × 2
|
XMGlobal-MT5 12
|0.00 × 4
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 8
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
TitanFX-MT5-01
|0.06 × 66
|
Exness-MT5Real2
|0.09 × 69
|
Alpari-MT5
|0.11 × 117
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.16 × 56
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.30 × 20
|
Ava-Real 1-MT5
|0.43 × 14
|
Tickmill-Live
|0.47 × 30
|
XMGlobal-MT5
|0.47 × 19
|
XMGlobal-MT5 11
|0.48 × 23
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.82 × 106
|
ICMarketsSC-MT5
|1.29 × 45
|
XMGlobal-MT5 2
|1.56 × 783
|
FBS-Real
|3.19 × 16
View the information, leave some time, and then withdraw your money.
