- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
63
盈利交易:
57 (90.47%)
亏损交易:
6 (9.52%)
最好交易:
14.19 EUR
最差交易:
-19.82 EUR
毛利:
128.46 EUR (10 855 pips)
毛利亏损:
-110.29 EUR (12 342 pips)
最大连续赢利:
28 (44.74 EUR)
最大连续盈利:
44.74 EUR (28)
夏普比率:
0.07
交易活动:
6.23%
最大入金加载:
7.77%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
28
平均持有时间:
21 分钟
采收率:
0.48
长期交易:
22 (34.92%)
短期交易:
41 (65.08%)
利润因子:
1.16
预期回报:
0.29 EUR
平均利润:
2.25 EUR
平均损失:
-18.38 EUR
最大连续失误:
1 (-19.82 EUR)
最大连续亏损:
-19.82 EUR (1)
每月增长:
3.63%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
9.44 EUR
最大值:
37.75 EUR (7.07%)
相对跌幅:
结余:
7.02% (37.47 EUR)
净值:
3.40% (17.76 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.r
|63
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.r
|21
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.r
|-1.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +14.19 EUR
最差交易: -20 EUR
最大连续赢利: 28
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +44.74 EUR
最大连续亏损: -19.82 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FPMarketsLLC-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月99 USD
4%
0
0
USD
USD
518
EUR
EUR
3
100%
63
90%
6%
1.16
0.29
EUR
EUR
7%
1:500