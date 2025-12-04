- 成長
トレード:
70
利益トレード:
63 (90.00%)
損失トレード:
7 (10.00%)
ベストトレード:
14.19 EUR
最悪のトレード:
-19.82 EUR
総利益:
140.93 EUR (11 912 pips)
総損失:
-129.83 EUR (14 569 pips)
最大連続の勝ち:
28 (44.74 EUR)
最大連続利益:
44.74 EUR (28)
シャープレシオ:
0.04
取引アクティビティ:
6.23%
最大入金額:
8.38%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
24
平均保有時間:
20 分
リカバリーファクター:
0.29
長いトレード:
25 (35.71%)
短いトレード:
45 (64.29%)
プロフィットファクター:
1.09
期待されたペイオフ:
0.16 EUR
平均利益:
2.24 EUR
平均損失:
-18.55 EUR
最大連続の負け:
1 (-19.82 EUR)
最大連続損失:
-19.82 EUR (1)
月間成長:
2.22%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
9.44 EUR
最大の:
37.75 EUR (7.07%)
比較ドローダウン:
残高による:
7.02% (37.47 EUR)
エクイティによる:
7.80% (38.91 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.r
|70
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.r
|13
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.r
|-2.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FPMarketsLLC-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
