Alno Markets Ltd

GoldSky FPMarkets

Alno Markets Ltd
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 99 USD al mese
crescita dal 2025 -1%
FPMarketsLLC-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
9
Profit Trade:
8 (88.88%)
Loss Trade:
1 (11.11%)
Best Trade:
3.56 EUR
Worst Trade:
-19.82 EUR
Profitto lordo:
15.89 EUR (1 571 pips)
Perdita lorda:
-20.47 EUR (2 304 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (10.97 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
10.97 EUR (6)
Indice di Sharpe:
-0.06
Attività di trading:
4.10%
Massimo carico di deposito:
1.47%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
30 minuti
Fattore di recupero:
-0.23
Long Trade:
2 (22.22%)
Short Trade:
7 (77.78%)
Fattore di profitto:
0.78
Profitto previsto:
-0.51 EUR
Profitto medio:
1.99 EUR
Perdita media:
-20.47 EUR
Massime perdite consecutive:
1 (-19.82 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-19.82 EUR (1)
Crescita mensile:
-0.92%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
9.44 EUR
Massimale:
20.05 EUR (3.93%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.89% (19.88 EUR)
Per equità:
2.77% (14.14 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.r 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.r -5
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.r -733
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +3.56 EUR
Worst Trade: -20 EUR
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +10.97 EUR
Massima perdita consecutiva: -19.82 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsLLC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Non ci sono recensioni
2025.12.09 17:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.08 14:29
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.05 17:51
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.05 16:51
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.05 14:42
Share of trading days is too low
2025.12.05 14:42
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.04 22:11
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.04 22:11
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.04 22:11
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.04 22:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.04 22:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
