Всего трейдов:
63
Прибыльных трейдов:
57 (90.47%)
Убыточных трейдов:
6 (9.52%)
Лучший трейд:
14.19 EUR
Худший трейд:
-19.82 EUR
Общая прибыль:
128.46 EUR (10 855 pips)
Общий убыток:
-110.29 EUR (12 342 pips)
Макс. серия выигрышей:
28 (44.74 EUR)
Макс. прибыль в серии:
44.74 EUR (28)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
6.23%
Макс. загрузка депозита:
7.77%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
28
Ср. время удержания:
21 минуту
Фактор восстановления:
0.48
Длинных трейдов:
22 (34.92%)
Коротких трейдов:
41 (65.08%)
Профит фактор:
1.16
Мат. ожидание:
0.29 EUR
Средняя прибыль:
2.25 EUR
Средний убыток:
-18.38 EUR
Макс. серия проигрышей:
1 (-19.82 EUR)
Макс. убыток в серии:
-19.82 EUR (1)
Прирост в месяц:
3.63%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
9.44 EUR
Максимальная:
37.75 EUR (7.07%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.02% (37.47 EUR)
По эквити:
3.40% (17.76 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.r
|63
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.r
|21
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.r
|-1.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FPMarketsLLC-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
