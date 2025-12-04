- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
70
Negociações com lucro:
63 (90.00%)
Negociações com perda:
7 (10.00%)
Melhor negociação:
14.19 EUR
Pior negociação:
-19.82 EUR
Lucro bruto:
140.93 EUR (11 912 pips)
Perda bruta:
-129.83 EUR (14 569 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
28 (44.74 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
44.74 EUR (28)
Índice de Sharpe:
0.04
Atividade de negociação:
6.23%
Depósito máximo carregado:
8.38%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
24
Tempo médio de espera:
20 minutos
Fator de recuperação:
0.29
Negociações longas:
25 (35.71%)
Negociações curtas:
45 (64.29%)
Fator de lucro:
1.09
Valor esperado:
0.16 EUR
Lucro médio:
2.24 EUR
Perda média:
-18.55 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-19.82 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-19.82 EUR (1)
Crescimento mensal:
2.22%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
9.44 EUR
Máximo:
37.75 EUR (7.07%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
7.02% (37.47 EUR)
Pelo Capital Líquido:
7.80% (38.91 EUR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.r
|70
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.r
|13
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.r
|-2.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FPMarketsLLC-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
99 USD por mês
2%
0
0
USD
USD
511
EUR
EUR
4
100%
70
90%
6%
1.08
0.16
EUR
EUR
8%
1:500