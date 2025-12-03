- 成长
交易:
59
盈利交易:
25 (42.37%)
亏损交易:
34 (57.63%)
最好交易:
199.42 USD
最差交易:
-80.24 USD
毛利:
656.34 USD (38 164 pips)
毛利亏损:
-551.85 USD (29 309 pips)
最大连续赢利:
6 (91.40 USD)
最大连续盈利:
229.48 USD (3)
夏普比率:
0.07
交易活动:
12.45%
最大入金加载:
5.80%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
12
平均持有时间:
2 小时
采收率:
0.52
长期交易:
39 (66.10%)
短期交易:
20 (33.90%)
利润因子:
1.19
预期回报:
1.77 USD
平均利润:
26.25 USD
平均损失:
-16.23 USD
最大连续失误:
8 (-51.43 USD)
最大连续亏损:
-201.22 USD (6)
每月增长:
-4.10%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
48.70 USD
最大值:
201.22 USD (26.74%)
相对跌幅:
结余:
21.54% (201.22 USD)
净值:
9.94% (114.40 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.PRO
|59
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.PRO
|104
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.PRO
|8.9K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +199.42 USD
最差交易: -80 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +91.40 USD
最大连续亏损: -51.43 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ACCapitalMarket-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
