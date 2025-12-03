СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / OI Block Trade
Theerut Krueawan

OI Block Trade

Theerut Krueawan
0 отзывов
Надежность
6 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 11%
ACCapitalMarket-Real
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
59
Прибыльных трейдов:
25 (42.37%)
Убыточных трейдов:
34 (57.63%)
Лучший трейд:
199.42 USD
Худший трейд:
-80.24 USD
Общая прибыль:
656.34 USD (38 164 pips)
Общий убыток:
-551.85 USD (29 309 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (91.40 USD)
Макс. прибыль в серии:
229.48 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
12.45%
Макс. загрузка депозита:
5.80%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
0.52
Длинных трейдов:
39 (66.10%)
Коротких трейдов:
20 (33.90%)
Профит фактор:
1.19
Мат. ожидание:
1.77 USD
Средняя прибыль:
26.25 USD
Средний убыток:
-16.23 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-51.43 USD)
Макс. убыток в серии:
-201.22 USD (6)
Прирост в месяц:
-4.10%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
48.70 USD
Максимальная:
201.22 USD (26.74%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
21.54% (201.22 USD)
По эквити:
9.94% (114.40 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.PRO 59
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.PRO 104
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.PRO 8.9K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +199.42 USD
Худший трейд: -80 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +91.40 USD
Макс. убыток в серии: -51.43 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ACCapitalMarket-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.01.06 05:20
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2026.01.05 03:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.24 14:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.15 15:03
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.15 14:00
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.05 16:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.05 15:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.03 10:07
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.12.03 10:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.03 10:07
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
OI Block Trade
30 USD в месяц
11%
0
0
USD
1.3K
USD
6
0%
59
42%
12%
1.18
1.77
USD
22%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.