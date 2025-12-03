- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
59
Прибыльных трейдов:
25 (42.37%)
Убыточных трейдов:
34 (57.63%)
Лучший трейд:
199.42 USD
Худший трейд:
-80.24 USD
Общая прибыль:
656.34 USD (38 164 pips)
Общий убыток:
-551.85 USD (29 309 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (91.40 USD)
Макс. прибыль в серии:
229.48 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
12.45%
Макс. загрузка депозита:
5.80%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
0.52
Длинных трейдов:
39 (66.10%)
Коротких трейдов:
20 (33.90%)
Профит фактор:
1.19
Мат. ожидание:
1.77 USD
Средняя прибыль:
26.25 USD
Средний убыток:
-16.23 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-51.43 USD)
Макс. убыток в серии:
-201.22 USD (6)
Прирост в месяц:
-4.10%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
48.70 USD
Максимальная:
201.22 USD (26.74%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
21.54% (201.22 USD)
По эквити:
9.94% (114.40 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.PRO
|59
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.PRO
|104
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.PRO
|8.9K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ACCapitalMarket-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
