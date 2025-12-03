- 자본
- 축소
트레이드:
64
이익 거래:
26 (40.62%)
손실 거래:
38 (59.38%)
최고의 거래:
199.42 USD
최악의 거래:
-80.24 USD
총 수익:
730.42 USD (40 016 pips)
총 손실:
-599.27 USD (31 678 pips)
연속 최대 이익:
6 (91.40 USD)
연속 최대 이익:
229.48 USD (3)
샤프 비율:
0.08
거래 활동:
13.46%
최대 입금량:
5.80%
최근 거래:
15 시간 전
주별 거래 수:
17
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
0.65
롱(주식매수):
42 (65.63%)
숏(주식차입매도):
22 (34.38%)
수익 요인:
1.22
기대수익:
2.05 USD
평균 이익:
28.09 USD
평균 손실:
-15.77 USD
연속 최대 손실:
12 (-98.85 USD)
연속 최대 손실:
-201.22 USD (6)
월별 성장률:
-2.14%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
48.70 USD
최대한의:
201.22 USD (26.74%)
상대적 삭감:
잔고별:
21.54% (201.22 USD)
자본금별:
9.94% (114.40 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD.PRO
|64
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD.PRO
|131
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD.PRO
|8.3K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +199.42 USD
최악의 거래: -80 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +91.40 USD
연속 최대 손실: -98.85 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ACCapitalMarket-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
