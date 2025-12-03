- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
59
利益トレード:
25 (42.37%)
損失トレード:
34 (57.63%)
ベストトレード:
199.42 USD
最悪のトレード:
-80.24 USD
総利益:
656.34 USD (38 164 pips)
総損失:
-551.85 USD (29 309 pips)
最大連続の勝ち:
6 (91.40 USD)
最大連続利益:
229.48 USD (3)
シャープレシオ:
0.07
取引アクティビティ:
12.45%
最大入金額:
5.80%
最近のトレード:
3 分前
1週間当たりの取引:
14
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
0.52
長いトレード:
39 (66.10%)
短いトレード:
20 (33.90%)
プロフィットファクター:
1.19
期待されたペイオフ:
1.77 USD
平均利益:
26.25 USD
平均損失:
-16.23 USD
最大連続の負け:
8 (-51.43 USD)
最大連続損失:
-201.22 USD (6)
月間成長:
-4.10%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
48.70 USD
最大の:
201.22 USD (26.74%)
比較ドローダウン:
残高による:
21.54% (201.22 USD)
エクイティによる:
9.94% (114.40 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.PRO
|59
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.PRO
|104
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.PRO
|8.9K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- ドローダウン
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ACCapitalMarket-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
