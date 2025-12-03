- Crescimento
Negociações:
59
Negociações com lucro:
25 (42.37%)
Negociações com perda:
34 (57.63%)
Melhor negociação:
199.42 USD
Pior negociação:
-80.24 USD
Lucro bruto:
656.34 USD (38 164 pips)
Perda bruta:
-551.85 USD (29 309 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (91.40 USD)
Máximo lucro consecutivo:
229.48 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.07
Atividade de negociação:
12.45%
Depósito máximo carregado:
5.80%
Último negócio:
3 horas atrás
Negociações por semana:
12
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
0.52
Negociações longas:
39 (66.10%)
Negociações curtas:
20 (33.90%)
Fator de lucro:
1.19
Valor esperado:
1.77 USD
Lucro médio:
26.25 USD
Perda média:
-16.23 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-51.43 USD)
Máxima perda consecutiva:
-201.22 USD (6)
Crescimento mensal:
-4.10%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
48.70 USD
Máximo:
201.22 USD (26.74%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
21.54% (201.22 USD)
Pelo Capital Líquido:
9.94% (114.40 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.PRO
|59
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.PRO
|104
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.PRO
|8.9K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +199.42 USD
Pior negociação: -80 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +91.40 USD
Máxima perda consecutiva: -51.43 USD
