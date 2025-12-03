- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
30
盈利交易:
28 (93.33%)
亏损交易:
2 (6.67%)
最好交易:
0.73 USD
最差交易:
-3.02 USD
毛利:
15.57 USD (1 661 pips)
毛利亏损:
-7.07 USD (577 pips)
最大连续赢利:
21 (11.58 USD)
最大连续盈利:
11.58 USD (21)
夏普比率:
0.42
交易活动:
8.32%
最大入金加载:
5.95%
最近交易:
56 几分钟前
每周交易:
9
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
2.58
长期交易:
20 (66.67%)
短期交易:
10 (33.33%)
利润因子:
2.20
预期回报:
0.28 USD
平均利润:
0.56 USD
平均损失:
-3.54 USD
最大连续失误:
1 (-3.02 USD)
最大连续亏损:
-3.02 USD (1)
每月增长:
18.85%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.04 USD
最大值:
3.29 USD (5.89%)
相对跌幅:
结余:
5.82% (3.25 USD)
净值:
5.32% (2.97 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSD
|8
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSD
|1.1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +0.73 USD
最差交易: -3 USD
最大连续赢利: 21
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +11.58 USD
最大连续亏损: -3.02 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 5
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 8
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 1
|
GOMarketsMU-Live
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 35
|
Axiory-Live
|0.00 × 1
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
ICTrading-MT5-4
|0.25 × 12
|
Exness-MT5Real8
|0.28 × 421
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.29 × 7
|
BlackBullMarkets-Live
|0.36 × 103
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
FusionMarkets-Live
|0.48 × 138
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.50 × 1723
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.53 × 459
|
ICMarketsSC-MT5
|0.56 × 2067
|
GoMarkets-Live
|0.64 × 87
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
19%
0
0
USD
USD
54
USD
USD
4
100%
30
93%
8%
2.20
0.28
USD
USD
6%
1:500