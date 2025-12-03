- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
31
利益トレード:
28 (90.32%)
損失トレード:
3 (9.68%)
ベストトレード:
0.73 USD
最悪のトレード:
-3.02 USD
総利益:
15.57 USD (1 661 pips)
総損失:
-9.88 USD (850 pips)
最大連続の勝ち:
21 (11.58 USD)
最大連続利益:
11.58 USD (21)
シャープレシオ:
0.26
取引アクティビティ:
8.32%
最大入金額:
5.95%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
10
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
1.13
長いトレード:
20 (64.52%)
短いトレード:
11 (35.48%)
プロフィットファクター:
1.58
期待されたペイオフ:
0.18 USD
平均利益:
0.56 USD
平均損失:
-3.29 USD
最大連続の負け:
1 (-3.02 USD)
最大連続損失:
-3.02 USD (1)
月間成長:
12.62%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.04 USD
最大の:
5.05 USD (9.05%)
比較ドローダウン:
残高による:
9.05% (5.05 USD)
エクイティによる:
5.32% (2.97 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|31
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPUSD
|6
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPUSD
|811
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +0.73 USD
最悪のトレード: -3 USD
最大連続の勝ち: 21
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +11.58 USD
最大連続損失: -3.02 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 5
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 8
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 1
|
GOMarketsMU-Live
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 35
|
Axiory-Live
|0.00 × 1
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
ICTrading-MT5-4
|0.25 × 12
|
Exness-MT5Real8
|0.28 × 421
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.29 × 7
|
BlackBullMarkets-Live
|0.36 × 103
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
FusionMarkets-Live
|0.48 × 138
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.50 × 1723
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.53 × 459
|
ICMarketsSC-MT5
|0.56 × 2067
|
GoMarkets-Live
|0.64 × 87
レビューなし
