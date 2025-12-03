- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
31
Negociações com lucro:
28 (90.32%)
Negociações com perda:
3 (9.68%)
Melhor negociação:
0.73 USD
Pior negociação:
-3.02 USD
Lucro bruto:
15.57 USD (1 661 pips)
Perda bruta:
-9.88 USD (850 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
21 (11.58 USD)
Máximo lucro consecutivo:
11.58 USD (21)
Índice de Sharpe:
0.26
Atividade de negociação:
8.32%
Depósito máximo carregado:
5.95%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
10
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
1.13
Negociações longas:
20 (64.52%)
Negociações curtas:
11 (35.48%)
Fator de lucro:
1.58
Valor esperado:
0.18 USD
Lucro médio:
0.56 USD
Perda média:
-3.29 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-3.02 USD)
Máxima perda consecutiva:
-3.02 USD (1)
Crescimento mensal:
12.62%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.04 USD
Máximo:
5.05 USD (9.05%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
9.05% (5.05 USD)
Pelo Capital Líquido:
5.32% (2.97 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|31
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPUSD
|6
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPUSD
|811
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +0.73 USD
Pior negociação: -3 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 21
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +11.58 USD
Máxima perda consecutiva: -3.02 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 5
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 8
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 1
|
GOMarketsMU-Live
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 35
|
Axiory-Live
|0.00 × 1
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
ICTrading-MT5-4
|0.25 × 12
|
Exness-MT5Real8
|0.28 × 421
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.29 × 7
|
BlackBullMarkets-Live
|0.36 × 103
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
FusionMarkets-Live
|0.48 × 138
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.50 × 1723
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.53 × 459
|
ICMarketsSC-MT5
|0.56 × 2067
|
GoMarkets-Live
|0.64 × 87
76 mais ...
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
13%
0
0
USD
USD
51
USD
USD
4
100%
31
90%
8%
1.57
0.18
USD
USD
9%
1:500