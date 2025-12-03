- Прирост
Всего трейдов:
29
Прибыльных трейдов:
27 (93.10%)
Убыточных трейдов:
2 (6.90%)
Лучший трейд:
0.73 USD
Худший трейд:
-3.02 USD
Общая прибыль:
15.05 USD (1 605 pips)
Общий убыток:
-7.03 USD (577 pips)
Макс. серия выигрышей:
21 (11.58 USD)
Макс. прибыль в серии:
11.58 USD (21)
Коэффициент Шарпа:
0.41
Торговая активность:
8.32%
Макс. загрузка депозита:
5.95%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
2.44
Длинных трейдов:
19 (65.52%)
Коротких трейдов:
10 (34.48%)
Профит фактор:
2.14
Мат. ожидание:
0.28 USD
Средняя прибыль:
0.56 USD
Средний убыток:
-3.52 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-3.02 USD)
Макс. убыток в серии:
-3.02 USD (1)
Прирост в месяц:
17.79%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.04 USD
Максимальная:
3.29 USD (5.89%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.82% (3.25 USD)
По эквити:
5.32% (2.97 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|29
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD
|8
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD
|1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Лучший трейд: +0.73 USD
Худший трейд: -3 USD
Макс. серия выигрышей: 21
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +11.58 USD
Макс. убыток в серии: -3.02 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 5
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 8
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 1
|
GOMarketsMU-Live
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 35
|
Axiory-Live
|0.00 × 1
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
ICTrading-MT5-4
|0.25 × 12
|
Exness-MT5Real8
|0.28 × 421
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.29 × 7
|
BlackBullMarkets-Live
|0.36 × 103
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
FusionMarkets-Live
|0.48 × 138
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.50 × 1723
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.53 × 459
|
ICMarketsSC-MT5
|0.56 × 2067
|
GoMarkets-Live
|0.64 × 87
