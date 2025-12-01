- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
58
盈利交易:
48 (82.75%)
亏损交易:
10 (17.24%)
最好交易:
9.87 USD
最差交易:
-8.06 USD
毛利:
77.01 USD (7 917 pips)
毛利亏损:
-25.86 USD (2 434 pips)
最大连续赢利:
15 (18.21 USD)
最大连续盈利:
18.21 USD (15)
夏普比率:
0.37
交易活动:
94.48%
最大入金加载:
4.64%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
30
平均持有时间:
2 天
采收率:
6.35
长期交易:
16 (27.59%)
短期交易:
42 (72.41%)
利润因子:
2.98
预期回报:
0.88 USD
平均利润:
1.60 USD
平均损失:
-2.59 USD
最大连续失误:
1 (-8.06 USD)
最大连续亏损:
-8.06 USD (1)
每月增长:
10.21%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
8.06 USD (1.55%)
相对跌幅:
结余:
1.55% (8.06 USD)
净值:
8.28% (45.70 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSDi
|15
|EURUSDi
|14
|EURAUDi
|11
|EURCHFi
|8
|EURGBPi
|5
|AUDNZDi
|3
|EURJPYi
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSDi
|14
|EURUSDi
|11
|EURAUDi
|10
|EURCHFi
|6
|EURGBPi
|7
|AUDNZDi
|1
|EURJPYi
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSDi
|1K
|EURUSDi
|1.2K
|EURAUDi
|1.6K
|EURCHFi
|725
|EURGBPi
|469
|AUDNZDi
|383
|EURJPYi
|158
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +9.87 USD
最差交易: -8 USD
最大连续赢利: 15
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +18.21 USD
最大连续亏损: -8.06 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 EGlobalTrade-Classic1 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
10%
0
0
USD
USD
552
USD
USD
4
100%
58
82%
94%
2.97
0.88
USD
USD
8%
1:500