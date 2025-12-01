- Прирост
Всего трейдов:
58
Прибыльных трейдов:
48 (82.75%)
Убыточных трейдов:
10 (17.24%)
Лучший трейд:
9.87 USD
Худший трейд:
-8.06 USD
Общая прибыль:
77.01 USD (7 917 pips)
Общий убыток:
-25.86 USD (2 434 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (18.21 USD)
Макс. прибыль в серии:
18.21 USD (15)
Коэффициент Шарпа:
0.37
Торговая активность:
93.48%
Макс. загрузка депозита:
4.64%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
30
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
6.35
Длинных трейдов:
16 (27.59%)
Коротких трейдов:
42 (72.41%)
Профит фактор:
2.98
Мат. ожидание:
0.88 USD
Средняя прибыль:
1.60 USD
Средний убыток:
-2.59 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-8.06 USD)
Макс. убыток в серии:
-8.06 USD (1)
Прирост в месяц:
10.21%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
8.06 USD (1.55%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.55% (8.06 USD)
По эквити:
8.28% (45.70 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSDi
|15
|EURUSDi
|14
|EURAUDi
|11
|EURCHFi
|8
|EURGBPi
|5
|AUDNZDi
|3
|EURJPYi
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSDi
|14
|EURUSDi
|11
|EURAUDi
|10
|EURCHFi
|6
|EURGBPi
|7
|AUDNZDi
|1
|EURJPYi
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSDi
|1K
|EURUSDi
|1.2K
|EURAUDi
|1.6K
|EURCHFi
|725
|EURGBPi
|469
|AUDNZDi
|383
|EURJPYi
|158
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +9.87 USD
Худший трейд: -8 USD
Макс. серия выигрышей: 15
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +18.21 USD
Макс. убыток в серии: -8.06 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "EGlobalTrade-Classic1" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
