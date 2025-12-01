- Crescimento
Negociações:
59
Negociações com lucro:
49 (83.05%)
Negociações com perda:
10 (16.95%)
Melhor negociação:
9.87 USD
Pior negociação:
-8.06 USD
Lucro bruto:
77.99 USD (8 049 pips)
Perda bruta:
-25.86 USD (2 434 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
16 (19.19 USD)
Máximo lucro consecutivo:
19.19 USD (16)
Índice de Sharpe:
0.37
Atividade de negociação:
94.48%
Depósito máximo carregado:
4.64%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
20
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
6.47
Negociações longas:
16 (27.12%)
Negociações curtas:
43 (72.88%)
Fator de lucro:
3.02
Valor esperado:
0.88 USD
Lucro médio:
1.59 USD
Perda média:
-2.59 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-8.06 USD)
Máxima perda consecutiva:
-8.06 USD (1)
Crescimento mensal:
10.41%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
8.06 USD (1.55%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.55% (8.06 USD)
Pelo Capital Líquido:
8.58% (47.35 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPUSDi
|15
|EURUSDi
|14
|EURAUDi
|12
|EURCHFi
|8
|EURGBPi
|5
|AUDNZDi
|3
|EURJPYi
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPUSDi
|14
|EURUSDi
|11
|EURAUDi
|11
|EURCHFi
|6
|EURGBPi
|7
|AUDNZDi
|1
|EURJPYi
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPUSDi
|1K
|EURUSDi
|1.2K
|EURAUDi
|1.7K
|EURCHFi
|725
|EURGBPi
|469
|AUDNZDi
|383
|EURJPYi
|158
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +9.87 USD
Pior negociação: -8 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 16
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +19.19 USD
Máxima perda consecutiva: -8.06 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "EGlobalTrade-Classic1" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
