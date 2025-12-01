- 成長
トレード:
59
利益トレード:
49 (83.05%)
損失トレード:
10 (16.95%)
ベストトレード:
9.87 USD
最悪のトレード:
-8.06 USD
総利益:
77.99 USD (8 049 pips)
総損失:
-25.86 USD (2 434 pips)
最大連続の勝ち:
16 (19.19 USD)
最大連続利益:
19.19 USD (16)
シャープレシオ:
0.37
取引アクティビティ:
94.48%
最大入金額:
4.64%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
20
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
6.47
長いトレード:
16 (27.12%)
短いトレード:
43 (72.88%)
プロフィットファクター:
3.02
期待されたペイオフ:
0.88 USD
平均利益:
1.59 USD
平均損失:
-2.59 USD
最大連続の負け:
1 (-8.06 USD)
最大連続損失:
-8.06 USD (1)
月間成長:
10.41%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
8.06 USD (1.55%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.55% (8.06 USD)
エクイティによる:
8.58% (47.35 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPUSDi
|15
|EURUSDi
|14
|EURAUDi
|12
|EURCHFi
|8
|EURGBPi
|5
|AUDNZDi
|3
|EURJPYi
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPUSDi
|14
|EURUSDi
|11
|EURAUDi
|11
|EURCHFi
|6
|EURGBPi
|7
|AUDNZDi
|1
|EURJPYi
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPUSDi
|1K
|EURUSDi
|1.2K
|EURAUDi
|1.7K
|EURCHFi
|725
|EURGBPi
|469
|AUDNZDi
|383
|EURJPYi
|158
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +9.87 USD
最悪のトレード: -8 USD
最大連続の勝ち: 16
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +19.19 USD
最大連続損失: -8.06 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"EGlobalTrade-Classic1"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
