Aleksey Ubozhenko

F30984522

Aleksey Ubozhenko
0 comentarios
Fiabilidad
4 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 10%
EGlobalTrade-Classic1
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
59
Transacciones Rentables:
49 (83.05%)
Transacciones Irrentables:
10 (16.95%)
Mejor transacción:
9.87 USD
Peor transacción:
-8.06 USD
Beneficio Bruto:
77.99 USD (8 049 pips)
Pérdidas Brutas:
-25.86 USD (2 434 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
16 (19.19 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
19.19 USD (16)
Ratio de Sharpe:
0.37
Actividad comercial:
94.48%
Carga máxima del depósito:
4.64%
Último trade:
13 horas
Trades a la semana:
20
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
6.47
Transacciones Largas:
16 (27.12%)
Transacciones Cortas:
43 (72.88%)
Factor de Beneficio:
3.02
Beneficio Esperado:
0.88 USD
Beneficio medio:
1.59 USD
Pérdidas medias:
-2.59 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-8.06 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-8.06 USD (1)
Crecimiento al mes:
10.41%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
8.06 USD (1.55%)
Reducción relativa:
De balance:
1.55% (8.06 USD)
De fondos:
8.58% (47.35 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPUSDi 15
EURUSDi 14
EURAUDi 12
EURCHFi 8
EURGBPi 5
AUDNZDi 3
EURJPYi 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPUSDi 14
EURUSDi 11
EURAUDi 11
EURCHFi 6
EURGBPi 7
AUDNZDi 1
EURJPYi 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPUSDi 1K
EURUSDi 1.2K
EURAUDi 1.7K
EURCHFi 725
EURGBPi 469
AUDNZDi 383
EURJPYi 158
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +9.87 USD
Peor transacción: -8 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 16
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +19.19 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -8.06 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "EGlobalTrade-Classic1" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

2025.12.17 07:42
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.08 07:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.08 06:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.03 12:17
Share of trading days is too low
2025.12.03 12:17
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.03 11:17
Share of trading days is too low
2025.12.03 11:17
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.01 09:14
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 09:14
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 07:03
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.01 07:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.01 07:03
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
