0条评论
4
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 -24%
HFMarketsSV-Live Server 6
1:400
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
15
盈利交易:
7 (46.66%)
亏损交易:
8 (53.33%)
最好交易:
5.01 USD
最差交易:
-12.11 USD
毛利:
21.06 USD (502 969 pips)
毛利亏损:
-49.99 USD (4 913 pips)
最大连续赢利:
2 (6.56 USD)
最大连续盈利:
6.56 USD (2)
夏普比率:
-0.34
交易活动:
2.82%
最大入金加载:
13.62%
最近交易:
8 几小时前
每周交易:
5
平均持有时间:
54 分钟
采收率:
-0.82
长期交易:
9 (60.00%)
短期交易:
6 (40.00%)
利润因子:
0.42
预期回报:
-1.93 USD
平均利润:
3.01 USD
平均损失:
-6.25 USD
最大连续失误:
3 (-21.79 USD)
最大连续亏损:
-21.79 USD (3)
每月增长:
-24.11%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
35.49 USD
最大值:
35.49 USD (29.58%)
相对跌幅:
结余:
29.58% (35.49 USD)
净值:
10.00% (10.63 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSDb 14
#BTCUSDr 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSDb -34
#BTCUSDr 5
20 40 60
20 40 60
20 40 60
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSDb -3.3K
#BTCUSDr 501K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +5.01 USD
最差交易: -12 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +6.56 USD
最大连续亏损: -21.79 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 HFMarketsSV-Live Server 6 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

2025.12.10 06:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.10 05:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.01 07:03
Share of trading days is too low
2025.12.01 07:03
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.30 17:21
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.30 17:21
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.30 17:21
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.30 17:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.30 17:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载