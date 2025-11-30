- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
15
盈利交易:
7 (46.66%)
亏损交易:
8 (53.33%)
最好交易:
5.01 USD
最差交易:
-12.11 USD
毛利:
21.06 USD (502 969 pips)
毛利亏损:
-49.99 USD (4 913 pips)
最大连续赢利:
2 (6.56 USD)
最大连续盈利:
6.56 USD (2)
夏普比率:
-0.34
交易活动:
2.82%
最大入金加载:
13.62%
最近交易:
8 几小时前
每周交易:
5
平均持有时间:
54 分钟
采收率:
-0.82
长期交易:
9 (60.00%)
短期交易:
6 (40.00%)
利润因子:
0.42
预期回报:
-1.93 USD
平均利润:
3.01 USD
平均损失:
-6.25 USD
最大连续失误:
3 (-21.79 USD)
最大连续亏损:
-21.79 USD (3)
每月增长:
-24.11%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
35.49 USD
最大值:
35.49 USD (29.58%)
相对跌幅:
结余:
29.58% (35.49 USD)
净值:
10.00% (10.63 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSDb
|14
|#BTCUSDr
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSDb
|-34
|#BTCUSDr
|5
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSDb
|-3.3K
|#BTCUSDr
|501K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 HFMarketsSV-Live Server 6 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
