0 отзывов
4 недели
0 / 0 USD
прирост с 2025 -28%
HFMarketsSV-Live Server 6
1:400
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
14
Прибыльных трейдов:
6 (42.85%)
Убыточных трейдов:
8 (57.14%)
Лучший трейд:
5.00 USD
Худший трейд:
-12.11 USD
Общая прибыль:
16.05 USD (1 661 pips)
Общий убыток:
-49.99 USD (4 913 pips)
Макс. серия выигрышей:
2 (2.32 USD)
Макс. прибыль в серии:
5.00 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
-0.47
Торговая активность:
2.82%
Макс. загрузка депозита:
13.62%
Последний трейд:
19 часов
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
48 минут
Фактор восстановления:
-0.96
Длинных трейдов:
9 (64.29%)
Коротких трейдов:
5 (35.71%)
Профит фактор:
0.32
Мат. ожидание:
-2.42 USD
Средняя прибыль:
2.68 USD
Средний убыток:
-6.25 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-21.79 USD)
Макс. убыток в серии:
-21.79 USD (3)
Прирост в месяц:
-28.28%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
35.49 USD
Максимальная:
35.49 USD (29.58%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
29.58% (35.49 USD)
По эквити:
10.00% (10.63 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSDb 14
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSDb -34
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSDb -3.3K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +5.00 USD
Худший трейд: -12 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +2.32 USD
Макс. убыток в серии: -21.79 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HFMarketsSV-Live Server 6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.10 06:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.10 05:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.01 07:03
Share of trading days is too low
2025.12.01 07:03
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.30 17:21
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.30 17:21
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.30 17:21
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.30 17:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.30 17:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Maulfi Nazir Ahmad
30 USD в месяц
-28%
0
0
USD
86
USD
4
0%
14
42%
3%
0.32
-2.42
USD
30%
1:400
