Всего трейдов:
14
Прибыльных трейдов:
6 (42.85%)
Убыточных трейдов:
8 (57.14%)
Лучший трейд:
5.00 USD
Худший трейд:
-12.11 USD
Общая прибыль:
16.05 USD (1 661 pips)
Общий убыток:
-49.99 USD (4 913 pips)
Макс. серия выигрышей:
2 (2.32 USD)
Макс. прибыль в серии:
5.00 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
-0.47
Торговая активность:
2.82%
Макс. загрузка депозита:
13.62%
Последний трейд:
19 часов
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
48 минут
Фактор восстановления:
-0.96
Длинных трейдов:
9 (64.29%)
Коротких трейдов:
5 (35.71%)
Профит фактор:
0.32
Мат. ожидание:
-2.42 USD
Средняя прибыль:
2.68 USD
Средний убыток:
-6.25 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-21.79 USD)
Макс. убыток в серии:
-21.79 USD (3)
Прирост в месяц:
-28.28%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
35.49 USD
Максимальная:
35.49 USD (29.58%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
29.58% (35.49 USD)
По эквити:
10.00% (10.63 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDb
|14
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDb
|-34
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDb
|-3.3K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
Лучший трейд: +5.00 USD
Худший трейд: -12 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +2.32 USD
Макс. убыток в серии: -21.79 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HFMarketsSV-Live Server 6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-28%
0
0
USD
USD
86
USD
USD
4
0%
14
42%
3%
0.32
-2.42
USD
USD
30%
1:400