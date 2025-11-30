- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
19
Negociações com lucro:
8 (42.10%)
Negociações com perda:
11 (57.89%)
Melhor negociação:
5.01 USD
Pior negociação:
-12.11 USD
Lucro bruto:
22.97 USD (694 209 pips)
Perda bruta:
-67.70 USD (126 046 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
2 (6.56 USD)
Máximo lucro consecutivo:
6.56 USD (2)
Índice de Sharpe:
-0.44
Atividade de negociação:
3.97%
Depósito máximo carregado:
14.93%
Último negócio:
14 horas atrás
Negociações por semana:
8
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
-0.96
Negociações longas:
11 (57.89%)
Negociações curtas:
8 (42.11%)
Fator de lucro:
0.34
Valor esperado:
-2.35 USD
Lucro médio:
2.87 USD
Perda média:
-6.15 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-21.79 USD)
Máxima perda consecutiva:
-21.79 USD (3)
Crescimento mensal:
-37.28%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
46.64 USD
Máximo:
46.64 USD (38.87%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
38.87% (46.64 USD)
Pelo Capital Líquido:
10.41% (9.48 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSDb
|16
|#BTCUSDr
|3
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSDb
|-50
|#BTCUSDr
|6
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSDb
|-4.9K
|#BTCUSDr
|573K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +5.01 USD
Pior negociação: -12 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +6.56 USD
Máxima perda consecutiva: -21.79 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "HFMarketsSV-Live Server 6" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
-37%
0
0
USD
USD
75
USD
USD
4
0%
19
42%
4%
0.33
-2.35
USD
USD
39%
1:400