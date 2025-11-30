- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
19
利益トレード:
8 (42.10%)
損失トレード:
11 (57.89%)
ベストトレード:
5.01 USD
最悪のトレード:
-12.11 USD
総利益:
22.97 USD (694 209 pips)
総損失:
-67.70 USD (126 046 pips)
最大連続の勝ち:
2 (6.56 USD)
最大連続利益:
6.56 USD (2)
シャープレシオ:
-0.44
取引アクティビティ:
3.97%
最大入金額:
14.93%
最近のトレード:
1 日前
1週間当たりの取引:
8
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
-0.96
長いトレード:
11 (57.89%)
短いトレード:
8 (42.11%)
プロフィットファクター:
0.34
期待されたペイオフ:
-2.35 USD
平均利益:
2.87 USD
平均損失:
-6.15 USD
最大連続の負け:
3 (-21.79 USD)
最大連続損失:
-21.79 USD (3)
月間成長:
-37.28%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
46.64 USD
最大の:
46.64 USD (38.87%)
比較ドローダウン:
残高による:
38.87% (46.64 USD)
エクイティによる:
10.41% (9.48 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSDb
|16
|#BTCUSDr
|3
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSDb
|-50
|#BTCUSDr
|6
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSDb
|-4.9K
|#BTCUSDr
|573K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +5.01 USD
最悪のトレード: -12 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +6.56 USD
最大連続損失: -21.79 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"HFMarketsSV-Live Server 6"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
-37%
0
0
USD
USD
75
USD
USD
4
0%
19
42%
4%
0.33
-2.35
USD
USD
39%
1:400