Maulfi Nazir Ahmad

0 comentarios
4 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 -39%
HFMarketsSV-Live Server 6
1:400
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
18
Transacciones Rentables:
7 (38.88%)
Transacciones Irrentables:
11 (61.11%)
Mejor transacción:
5.01 USD
Peor transacción:
-12.11 USD
Beneficio Bruto:
21.06 USD (502 969 pips)
Pérdidas Brutas:
-67.70 USD (126 046 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
2 (6.56 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
6.56 USD (2)
Ratio de Sharpe:
-0.49
Actividad comercial:
2.82%
Carga máxima del depósito:
14.93%
Último trade:
11 horas
Trades a la semana:
8
Tiempo medio de espera:
60 minutos
Factor de Recuperación:
-1.00
Transacciones Largas:
10 (55.56%)
Transacciones Cortas:
8 (44.44%)
Factor de Beneficio:
0.31
Beneficio Esperado:
-2.59 USD
Beneficio medio:
3.01 USD
Pérdidas medias:
-6.15 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-21.79 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-21.79 USD (3)
Crecimiento al mes:
-38.87%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
46.64 USD
Máxima:
46.64 USD (38.87%)
Reducción relativa:
De balance:
38.87% (46.64 USD)
De fondos:
10.41% (9.48 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSDb 16
#BTCUSDr 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSDb -50
#BTCUSDr 4
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSDb -4.9K
#BTCUSDr 382K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Deposit load
  • Reducción
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "HFMarketsSV-Live Server 6" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2025.12.10 06:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.10 05:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.01 07:03
Share of trading days is too low
2025.12.01 07:03
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.30 17:21
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.30 17:21
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.30 17:21
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.30 17:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.30 17:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
