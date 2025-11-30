- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
43
盈利交易:
21 (48.83%)
亏损交易:
22 (51.16%)
最好交易:
2.30 USD
最差交易:
-2.16 USD
毛利:
19.10 USD (110 337 pips)
毛利亏损:
-21.90 USD (108 734 pips)
最大连续赢利:
10 (11.65 USD)
最大连续盈利:
11.65 USD (10)
夏普比率:
-0.06
交易活动:
12.54%
最大入金加载:
3.69%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
7
平均持有时间:
3 小时
采收率:
-0.22
长期交易:
22 (51.16%)
短期交易:
21 (48.84%)
利润因子:
0.87
预期回报:
-0.07 USD
平均利润:
0.91 USD
平均损失:
-1.00 USD
最大连续失误:
8 (-8.68 USD)
最大连续亏损:
-8.68 USD (8)
每月增长:
-0.93%
算法交易:
83%
结余跌幅:
绝对:
12.92 USD
最大值:
12.92 USD (4.31%)
相对跌幅:
结余:
4.31% (12.92 USD)
净值:
1.11% (3.26 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|US500
|27
|US30
|16
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|US500
|-3
|US30
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|US500
|-5.4K
|US30
|7K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +2.30 USD
最差交易: -2 USD
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +11.65 USD
最大连续亏损: -8.68 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FPMarketsSC-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
