Teerathad Booranawisedkul

EA OMT

Teerathad Booranawisedkul
0条评论
4
0 / 0 USD
每月复制 35 USD per 
增长自 2025 -1%
FPMarketsSC-Live
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
43
盈利交易:
21 (48.83%)
亏损交易:
22 (51.16%)
最好交易:
2.30 USD
最差交易:
-2.16 USD
毛利:
19.10 USD (110 337 pips)
毛利亏损:
-21.90 USD (108 734 pips)
最大连续赢利:
10 (11.65 USD)
最大连续盈利:
11.65 USD (10)
夏普比率:
-0.06
交易活动:
12.54%
最大入金加载:
3.69%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
7
平均持有时间:
3 小时
采收率:
-0.22
长期交易:
22 (51.16%)
短期交易:
21 (48.84%)
利润因子:
0.87
预期回报:
-0.07 USD
平均利润:
0.91 USD
平均损失:
-1.00 USD
最大连续失误:
8 (-8.68 USD)
最大连续亏损:
-8.68 USD (8)
每月增长:
-0.93%
算法交易:
83%
结余跌幅:
绝对:
12.92 USD
最大值:
12.92 USD (4.31%)
相对跌幅:
结余:
4.31% (12.92 USD)
净值:
1.11% (3.26 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
US500 27
US30 16
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
US500 -3
US30 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
US500 -5.4K
US30 7K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +2.30 USD
最差交易: -2 USD
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +11.65 USD
最大连续亏损: -8.68 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FPMarketsSC-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

2025.12.11 15:58
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.03 17:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.01 16:36
Share of trading days is too low
2025.12.01 16:36
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.01 15:36
Share of trading days is too low
2025.12.01 15:36
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.30 17:21
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.30 17:21
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.30 17:21
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.30 17:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.30 17:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
