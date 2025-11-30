SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / EA OMT
Teerathad Booranawisedkul

EA OMT

Teerathad Booranawisedkul
0 comentarios
4 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 35 USD al mes
incremento desde 2025 -1%
FPMarketsSC-Live
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
43
Transacciones Rentables:
21 (48.83%)
Transacciones Irrentables:
22 (51.16%)
Mejor transacción:
2.30 USD
Peor transacción:
-2.16 USD
Beneficio Bruto:
19.10 USD (110 337 pips)
Pérdidas Brutas:
-21.90 USD (108 734 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
10 (11.65 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
11.65 USD (10)
Ratio de Sharpe:
-0.06
Actividad comercial:
12.54%
Carga máxima del depósito:
3.69%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
7
Tiempo medio de espera:
3 horas
Factor de Recuperación:
-0.22
Transacciones Largas:
22 (51.16%)
Transacciones Cortas:
21 (48.84%)
Factor de Beneficio:
0.87
Beneficio Esperado:
-0.07 USD
Beneficio medio:
0.91 USD
Pérdidas medias:
-1.00 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-8.68 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-8.68 USD (8)
Crecimiento al mes:
-0.93%
Trading algorítmico:
83%
Reducción de balance:
Absoluto:
12.92 USD
Máxima:
12.92 USD (4.31%)
Reducción relativa:
De balance:
4.31% (12.92 USD)
De fondos:
1.11% (3.26 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
US500 27
US30 16
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
US500 -3
US30 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
US500 -5.4K
US30 7K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +2.30 USD
Peor transacción: -2 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 10
Máximo de pérdidas consecutivas: 8
Beneficio máximo consecutivo: +11.65 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -8.68 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FPMarketsSC-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

2025.12.11 15:58
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.03 17:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.01 16:36
Share of trading days is too low
2025.12.01 16:36
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.01 15:36
Share of trading days is too low
2025.12.01 15:36
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.30 17:21
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.30 17:21
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.30 17:21
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.30 17:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.30 17:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
