シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / EA OMT
Teerathad Booranawisedkul

EA OMT

Teerathad Booranawisedkul
レビュー0件
4週間
0 / 0 USD
月額  35  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -1%
FPMarketsSC-Live
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
43
利益トレード:
21 (48.83%)
損失トレード:
22 (51.16%)
ベストトレード:
2.30 USD
最悪のトレード:
-2.16 USD
総利益:
19.10 USD (110 337 pips)
総損失:
-21.90 USD (108 734 pips)
最大連続の勝ち:
10 (11.65 USD)
最大連続利益:
11.65 USD (10)
シャープレシオ:
-0.06
取引アクティビティ:
12.54%
最大入金額:
3.69%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
-0.22
長いトレード:
22 (51.16%)
短いトレード:
21 (48.84%)
プロフィットファクター:
0.87
期待されたペイオフ:
-0.07 USD
平均利益:
0.91 USD
平均損失:
-1.00 USD
最大連続の負け:
8 (-8.68 USD)
最大連続損失:
-8.68 USD (8)
月間成長:
-0.93%
アルゴリズム取引:
83%
残高によるドローダウン:
絶対:
12.92 USD
最大の:
12.92 USD (4.31%)
比較ドローダウン:
残高による:
4.31% (12.92 USD)
エクイティによる:
1.11% (3.26 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
US500 27
US30 16
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
US500 -3
US30 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
US500 -5.4K
US30 7K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +2.30 USD
最悪のトレード: -2 USD
最大連続の勝ち: 10
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +11.65 USD
最大連続損失: -8.68 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FPMarketsSC-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

2025.12.11 15:58
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.03 17:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.01 16:36
Share of trading days is too low
2025.12.01 16:36
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.01 15:36
Share of trading days is too low
2025.12.01 15:36
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.30 17:21
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.30 17:21
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.30 17:21
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.30 17:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.30 17:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
EA OMT
35 USD/月
-1%
0
0
USD
297
USD
4
83%
43
48%
13%
0.87
-0.07
USD
4%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください