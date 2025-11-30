СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / EA OMT
Teerathad Booranawisedkul

EA OMT

Teerathad Booranawisedkul
0 отзывов
4 недели
0 / 0 USD
прирост с 2025 -1%
FPMarketsSC-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
43
Прибыльных трейдов:
21 (48.83%)
Убыточных трейдов:
22 (51.16%)
Лучший трейд:
2.30 USD
Худший трейд:
-2.16 USD
Общая прибыль:
19.10 USD (110 337 pips)
Общий убыток:
-21.90 USD (108 734 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (11.65 USD)
Макс. прибыль в серии:
11.65 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
-0.06
Торговая активность:
12.54%
Макс. загрузка депозита:
3.69%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
-0.22
Длинных трейдов:
22 (51.16%)
Коротких трейдов:
21 (48.84%)
Профит фактор:
0.87
Мат. ожидание:
-0.07 USD
Средняя прибыль:
0.91 USD
Средний убыток:
-1.00 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-8.68 USD)
Макс. убыток в серии:
-8.68 USD (8)
Прирост в месяц:
-0.93%
Алготрейдинг:
83%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
12.92 USD
Максимальная:
12.92 USD (4.31%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.31% (12.92 USD)
По эквити:
1.11% (3.26 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
US500 27
US30 16
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
US500 -3
US30 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
US500 -5.4K
US30 7K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +2.30 USD
Худший трейд: -2 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +11.65 USD
Макс. убыток в серии: -8.68 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FPMarketsSC-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.11 15:58
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.03 17:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.01 16:36
Share of trading days is too low
2025.12.01 16:36
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.01 15:36
Share of trading days is too low
2025.12.01 15:36
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.30 17:21
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.30 17:21
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.30 17:21
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.30 17:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.30 17:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
