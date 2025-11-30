- Прирост
Всего трейдов:
43
Прибыльных трейдов:
21 (48.83%)
Убыточных трейдов:
22 (51.16%)
Лучший трейд:
2.30 USD
Худший трейд:
-2.16 USD
Общая прибыль:
19.10 USD (110 337 pips)
Общий убыток:
-21.90 USD (108 734 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (11.65 USD)
Макс. прибыль в серии:
11.65 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
-0.06
Торговая активность:
12.54%
Макс. загрузка депозита:
3.69%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
-0.22
Длинных трейдов:
22 (51.16%)
Коротких трейдов:
21 (48.84%)
Профит фактор:
0.87
Мат. ожидание:
-0.07 USD
Средняя прибыль:
0.91 USD
Средний убыток:
-1.00 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-8.68 USD)
Макс. убыток в серии:
-8.68 USD (8)
Прирост в месяц:
-0.93%
Алготрейдинг:
83%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
12.92 USD
Максимальная:
12.92 USD (4.31%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.31% (12.92 USD)
По эквити:
1.11% (3.26 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|US500
|27
|US30
|16
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|US500
|-3
|US30
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|US500
|-5.4K
|US30
|7K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +2.30 USD
Худший трейд: -2 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +11.65 USD
Макс. убыток в серии: -8.68 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FPMarketsSC-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
