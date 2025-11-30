SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / EA OMT
Teerathad Booranawisedkul

EA OMT

Teerathad Booranawisedkul
0 comentários
4 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 35 USD por mês
crescimento desde 2025 -1%
FPMarketsSC-Live
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
43
Negociações com lucro:
21 (48.83%)
Negociações com perda:
22 (51.16%)
Melhor negociação:
2.30 USD
Pior negociação:
-2.16 USD
Lucro bruto:
19.10 USD (110 337 pips)
Perda bruta:
-21.90 USD (108 734 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
10 (11.65 USD)
Máximo lucro consecutivo:
11.65 USD (10)
Índice de Sharpe:
-0.06
Atividade de negociação:
12.54%
Depósito máximo carregado:
3.69%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
-0.22
Negociações longas:
22 (51.16%)
Negociações curtas:
21 (48.84%)
Fator de lucro:
0.87
Valor esperado:
-0.07 USD
Lucro médio:
0.91 USD
Perda média:
-1.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-8.68 USD)
Máxima perda consecutiva:
-8.68 USD (8)
Crescimento mensal:
-0.93%
Algotrading:
83%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
12.92 USD
Máximo:
12.92 USD (4.31%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
4.31% (12.92 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.11% (3.26 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
US500 27
US30 16
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
US500 -3
US30 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
US500 -5.4K
US30 7K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +2.30 USD
Pior negociação: -2 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 10
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +11.65 USD
Máxima perda consecutiva: -8.68 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FPMarketsSC-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.12.11 15:58
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.03 17:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.01 16:36
Share of trading days is too low
2025.12.01 16:36
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.01 15:36
Share of trading days is too low
2025.12.01 15:36
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.30 17:21
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.30 17:21
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.30 17:21
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.30 17:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.30 17:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
EA OMT
35 USD por mês
-1%
0
0
USD
297
USD
4
83%
43
48%
13%
0.87
-0.07
USD
4%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.