Negociações:
43
Negociações com lucro:
21 (48.83%)
Negociações com perda:
22 (51.16%)
Melhor negociação:
2.30 USD
Pior negociação:
-2.16 USD
Lucro bruto:
19.10 USD (110 337 pips)
Perda bruta:
-21.90 USD (108 734 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
10 (11.65 USD)
Máximo lucro consecutivo:
11.65 USD (10)
Índice de Sharpe:
-0.06
Atividade de negociação:
12.54%
Depósito máximo carregado:
3.69%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
-0.22
Negociações longas:
22 (51.16%)
Negociações curtas:
21 (48.84%)
Fator de lucro:
0.87
Valor esperado:
-0.07 USD
Lucro médio:
0.91 USD
Perda média:
-1.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-8.68 USD)
Máxima perda consecutiva:
-8.68 USD (8)
Crescimento mensal:
-0.93%
Algotrading:
83%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
12.92 USD
Máximo:
12.92 USD (4.31%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
4.31% (12.92 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.11% (3.26 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|US500
|27
|US30
|16
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|US500
|-3
|US30
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|US500
|-5.4K
|US30
|7K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +2.30 USD
Pior negociação: -2 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 10
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +11.65 USD
Máxima perda consecutiva: -8.68 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FPMarketsSC-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
