- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
174
盈利交易:
131 (75.28%)
亏损交易:
43 (24.71%)
最好交易:
4.41 USD
最差交易:
-4.75 USD
毛利:
392.26 USD (54 436 pips)
毛利亏损:
-200.27 USD (26 692 pips)
最大连续赢利:
126 (370.87 USD)
最大连续盈利:
370.87 USD (126)
夏普比率:
0.31
交易活动:
78.19%
最大入金加载:
5.52%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
64
平均持有时间:
4 天
采收率:
0.98
长期交易:
100 (57.47%)
短期交易:
74 (42.53%)
利润因子:
1.96
预期回报:
1.10 USD
平均利润:
2.99 USD
平均损失:
-4.66 USD
最大连续失误:
43 (-194.69 USD)
最大连续亏损:
-194.69 USD (43)
每月增长:
8.24%
算法交易:
30%
结余跌幅:
绝对:
176.96 USD
最大值:
196.91 USD (12.58%)
相对跌幅:
结余:
11.56% (195.98 USD)
净值:
9.23% (144.52 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD+
|174
|
|
|
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD+
|192
|
|
|
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD+
|28K
|
|
|
- 入金加载
- 提取
最好交易: +4.41 USD
最差交易: -5 USD
最大连续赢利: 126
最大连续失误: 43
最大连续盈利: +370.87 USD
最大连续亏损: -194.69 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
8%
0
0
USD
USD
1.9K
USD
USD
3
30%
174
75%
78%
1.95
1.10
USD
USD
12%
1:500