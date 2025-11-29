- Crescimento
Negociações:
174
Negociações com lucro:
131 (75.28%)
Negociações com perda:
43 (24.71%)
Melhor negociação:
4.41 USD
Pior negociação:
-4.75 USD
Lucro bruto:
392.26 USD (54 436 pips)
Perda bruta:
-200.27 USD (26 692 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
126 (370.87 USD)
Máximo lucro consecutivo:
370.87 USD (126)
Índice de Sharpe:
0.31
Atividade de negociação:
79.19%
Depósito máximo carregado:
5.52%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
64
Tempo médio de espera:
4 dias
Fator de recuperação:
0.98
Negociações longas:
100 (57.47%)
Negociações curtas:
74 (42.53%)
Fator de lucro:
1.96
Valor esperado:
1.10 USD
Lucro médio:
2.99 USD
Perda média:
-4.66 USD
Máximo de perdas consecutivas:
43 (-194.69 USD)
Máxima perda consecutiva:
-194.69 USD (43)
Crescimento mensal:
8.24%
Algotrading:
30%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
176.96 USD
Máximo:
196.91 USD (12.58%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
11.56% (195.98 USD)
Pelo Capital Líquido:
9.23% (144.52 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDCAD+
|174
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDCAD+
|192
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDCAD+
|28K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
8%
0
0
USD
USD
1.9K
USD
USD
3
30%
174
75%
79%
1.95
1.10
USD
USD
12%
1:500