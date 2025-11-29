- Прирост
Всего трейдов:
174
Прибыльных трейдов:
131 (75.28%)
Убыточных трейдов:
43 (24.71%)
Лучший трейд:
4.41 USD
Худший трейд:
-4.75 USD
Общая прибыль:
392.26 USD (54 436 pips)
Общий убыток:
-200.15 USD (26 692 pips)
Макс. серия выигрышей:
126 (370.87 USD)
Макс. прибыль в серии:
370.87 USD (126)
Коэффициент Шарпа:
0.31
Торговая активность:
76.80%
Макс. загрузка депозита:
5.52%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
60
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
0.98
Длинных трейдов:
100 (57.47%)
Коротких трейдов:
74 (42.53%)
Профит фактор:
1.96
Мат. ожидание:
1.10 USD
Средняя прибыль:
2.99 USD
Средний убыток:
-4.65 USD
Макс. серия проигрышей:
43 (-194.69 USD)
Макс. убыток в серии:
-194.69 USD (43)
Прирост в месяц:
8.24%
Алготрейдинг:
30%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
176.96 USD
Максимальная:
196.91 USD (12.58%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
11.56% (195.98 USD)
По эквити:
9.23% (144.52 USD)
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
