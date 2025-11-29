- 成長
トレード:
174
利益トレード:
131 (75.28%)
損失トレード:
43 (24.71%)
ベストトレード:
4.41 USD
最悪のトレード:
-4.75 USD
総利益:
392.26 USD (54 436 pips)
総損失:
-200.27 USD (26 692 pips)
最大連続の勝ち:
126 (370.87 USD)
最大連続利益:
370.87 USD (126)
シャープレシオ:
0.31
取引アクティビティ:
79.19%
最大入金額:
5.52%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
64
平均保有時間:
4 日
リカバリーファクター:
0.98
長いトレード:
100 (57.47%)
短いトレード:
74 (42.53%)
プロフィットファクター:
1.96
期待されたペイオフ:
1.10 USD
平均利益:
2.99 USD
平均損失:
-4.66 USD
最大連続の負け:
43 (-194.69 USD)
最大連続損失:
-194.69 USD (43)
月間成長:
8.24%
アルゴリズム取引:
30%
残高によるドローダウン:
絶対:
176.96 USD
最大の:
196.91 USD (12.58%)
比較ドローダウン:
残高による:
11.56% (195.98 USD)
エクイティによる:
9.23% (144.52 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDCAD+
|174
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDCAD+
|192
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDCAD+
|28K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
ベストトレード: +4.41 USD
最悪のトレード: -5 USD
最大連続の勝ち: 126
最大連続の負け: 43
最大連続利益: +370.87 USD
最大連続損失: -194.69 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
8%
0
0
USD
USD
1.9K
USD
USD
3
30%
174
75%
79%
1.95
1.10
USD
USD
12%
1:500