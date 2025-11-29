- 자본
- 축소
트레이드:
430
이익 거래:
387 (90.00%)
손실 거래:
43 (10.00%)
최고의 거래:
4.41 USD
최악의 거래:
-4.75 USD
총 수익:
778.61 USD (108 631 pips)
총 손실:
-208.97 USD (26 692 pips)
연속 최대 이익:
382 (757.22 USD)
연속 최대 이익:
757.22 USD (382)
샤프 비율:
0.52
거래 활동:
83.76%
최대 입금량:
8.12%
최근 거래:
3 시간 전
주별 거래 수:
302
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
2.89
롱(주식매수):
356 (82.79%)
숏(주식차입매도):
74 (17.21%)
수익 요인:
3.73
기대수익:
1.32 USD
평균 이익:
2.01 USD
평균 손실:
-4.86 USD
연속 최대 손실:
43 (-194.69 USD)
연속 최대 손실:
-194.69 USD (43)
월별 성장률:
40.35%
Algo 트레이딩:
12%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
176.96 USD
최대한의:
196.91 USD (12.58%)
상대적 삭감:
잔고별:
11.56% (195.98 USD)
자본금별:
9.23% (144.52 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDCAD+
|430
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDCAD+
|571
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDCAD+
|82K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live 3"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
